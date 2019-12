Stadia-versjonen av Borderlands 3 er begrenset til 30fps

Google Stadia fikk en skjev start med begrenset funksjonalitet i november, og ikke bare det, det ser også ut til at en rekke spill ikke helt oppfyller 4K/60fps-løftet, som Google ellers har brukt til å promovere tjenesten med gjennom hele året.

Google har selv slått fast at det er utviklerne selv som avgjør hva som er teknisk mulig via Stadia, men mens Borderlands 3 eksempelvis kan kjøre i en billedhastighet på over 30fps på PS4 Pro og Xbox One X, så ser det ut til at det ikke er mulig i Stadia-versjonen.

Spillet ankom nylig på tjenesten, men ser ut til å være en over to måneder gammel versjon uten en rekke avgjørende rettelser og tilføyelser. Dessuten kan Critical Hit rapportere, basert på førstehåndsinntrykk fra ResetEra og Reddit, at spillet er låst til 30fps.

Det kan godt hende at dette endrer seg i fremtiden, men nå ser Stadia-versjonen av spillet ut til å være både teknisk og innholdsmessig underlegen i forhold til konsollversjonene.