Stadig flere iPhones produseres i India

Ifølge en analyse fra Bloomberg har Apple økt produksjonen i India med 53 % i fjor, en enorm økning for en virksomhet av denne størrelsen, ettersom dette bringer det totale produksjonstallet opp i rundt 55 millioner iPhones. Dette gjelder spesielt iPhone 17-serien, som alle produseres i India av Apple-underleverandører som Foxconn og Pegatron. Apple har også begynt å bruke lokale underleverandører, eller rettere sagt en av dem, ettersom Tata Group er det første indiske selskapet som leverer direkte til Apple, som nesten utelukkende har brukt kinesiske fabrikker og underleverandører.

Dette kommer som en konsekvens av USAs toll på varer importert fra Kina, noe som tvinger store leverandører av forbrukerelektronikk til å tenke alternativt. Indias statsminister Narendra Modi var pådriveren bak en storstilt produksjonsinsentivordning, ettersom India fortsatt har høyere produksjonskostnader enn Kina og Vietnam. Disse insentivene opphører snart, faktisk denne måneden, og vil gi en kostnadsøkning på opptil 15 % sammenlignet med Kina, noe som stiller spørsmål ved hvor lang levetid disse produksjonsanleggene vil ha.