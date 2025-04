Stadig flere kvalitetskontrollteam i spillbransjen i en tid med oppsigelser

HQ

Quality Assurance (QA) har alltid virket som en gruppe mennesker som leter etter feil i spillet for å prøve å ødelegge det eller generere bugs, dvs. folk som spiller videospill hele dagen lang. Noen ganger karikert som vi så i Mythic Quest. Selv om det kan gjøre deg litt misunnelig, er det ikke den beste måten å spille spill på hele tiden, på grunn av kravene til å lete etter disse feilene og feilene. Akkurat nå er disse medarbeiderne en viktig del av bransjen, og i sammenheng med stadige oppsigelser i studioene har ikke QA-teamene blitt mindre, noen har til og med økt etterspørselen etter fagfolk.

Under Gdańsks DevGAMM på AmberExpo fikk Gamereactors spesialutsending snakke med Gabby Llanillo, QA Lead hos Krafton/PUBG Studios, som fikk jobbe med Valorant og The Last of Us Part II. Hun fortalte oss at selskapene gjør mer for å styrke QA-teamene før utviklingen begynner, noe som står i kontrast til den vanlige oppfatningen om at de kommer sist i produksjonsprosessen. " QA blir fortsatt i stor grad sett på som utbyttbart, men alle spill trenger QA, og du kan alltid ansette basert på hva du trenger," sa Gabby.

Det ser ut til at studioene blir mer og mer bevisste på å ha god QA for å få ut produktene sine på best mulig måte for spillerne, og det ser ut til å være en positiv trend. "Jeg tror veldig dyktige, erfarne QA og også QA-team eller ledere som trenger å bygge opp et team. Ja, de er litt mer ettertraktet nå for tiden, fordi flere team ønsker å bygge opp sikre team med tanke på testing som har et godt grunnlag, i stedet for bare å ansette et QA-team i noen måneder på slutten av prosjektet og så kvitte seg med alle sammen," avslutter Gabby.

Vi ser hvordan denne sektoren har endret seg de siste årene, og det ser ut til å være et av de store hullene i bransjen for alle som ønsker å være med på å skape et videospill, med reelle muligheter for forfremmelse til designavdelingen, som diskutert senere i videoen. Vi lar deg hele intervjuet med lokale undertekster nedenfor.

