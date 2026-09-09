Stage Fright, fra skaperne av Overcooked, er et samarbeidsspill inspirert av The Goonies, Stranger Things og Luigi's Mansion

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Overcooked har vært et av de mest suksessrike indiespillene gjennom tidene, med millioner av solgte eksemplarer siden det første spillet kom ut i 2016, men utviklerne Ghost Town Games var klare for å gå videre. Stage Fright, som ble kunngjort allerede i 2024, dukket opp igjen på Nintendo Direct, hvor lanseringsvinduet ble bekreftet til våren 2027, samt utgivelsen på Nintendo Switch 2 og den opprinnelige Nintendo Switch (ingen andre konsoller ble bekreftet på nettsiden, så det forblir foreløpig en eksklusiv tittel for Nintendo-konsoller).

Stage Fright Spillet har et utseende og en følelse som minner om Overcooked, men i skrekkgenren, og er også fokusert på samarbeidsbasert flerspiller, men denne gangen begrenset til to spillere (selv om det er tre spillbare karakterer) som slår seg sammen for å løse alle slags «escape room»-lignende gåter, som krever oppfinnsomhet, men også mental smidighet.

I en ny artikkel på Steam nevnte Ghost Town Games «The Goonies», «Stranger Things» og «Luigi’s Mansion» som inspirasjonskilder og avslørte nye detaljer. Hva synes du om « Stage Fright, som kommer til Switch 2, Switch og PC våren 2027?