Stage Fright, fra skaperne av Overcooked, er et samarbeidsspill inspirert av The Goonies, Stranger Things og Luigi's Mansion
Stage Fright ble kunngjort i 2024, men dukket opp igjen under Nintendo Direct, hvor utgivelsen for Switch 2, Switch og PC ble bekreftet.
Overcooked har vært et av de mest suksessrike indiespillene gjennom tidene, med millioner av solgte eksemplarer siden det første spillet kom ut i 2016, men utviklerne Ghost Town Games var klare for å gå videre. Stage Fright, som ble kunngjort allerede i 2024, dukket opp igjen på Nintendo Direct, hvor lanseringsvinduet ble bekreftet til våren 2027, samt utgivelsen på Nintendo Switch 2 og den opprinnelige Nintendo Switch (ingen andre konsoller ble bekreftet på nettsiden, så det forblir foreløpig en eksklusiv tittel for Nintendo-konsoller).
Stage Fright Spillet har et utseende og en følelse som minner om Overcooked, men i skrekkgenren, og er også fokusert på samarbeidsbasert flerspiller, men denne gangen begrenset til to spillere (selv om det er tre spillbare karakterer) som slår seg sammen for å løse alle slags «escape room»-lignende gåter, som krever oppfinnsomhet, men også mental smidighet.
I en ny artikkel på Steam nevnte Ghost Town Games «The Goonies», «Stranger Things» og «Luigi’s Mansion» som inspirasjonskilder og avslørte nye detaljer. Hva synes du om « Stage Fright, som kommer til Switch 2, Switch og PC våren 2027?