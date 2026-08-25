Stage Tour går på scenen – på tide å rocke løs som i de gode gamle dagene

HQ

Skaperne av « Guitar Hero er tilbake med en forestilling som, ikke helt overraskende, minner om den svunne tiden mange av oss vokste opp med. « Stage Tour hamrer på trommene og klimprer på strengene i klassiske sanger som spenner over flere tiår. Med over 90 sanger fra band som spenner over seks tiår, inkluderer repertoaret Metallica, Paramore, Black Eyed Peas, Blink-182, Muse, Fall Out Boy, Ed Sheeran, The Rolling Stones, Tenacious D, Duran Duran, Genesis, Mötley Crüe, Ghost, The Cure, ZZ Top, Red Hot Chili Peppers og Radiohead... for bare å nevne noen.

Timingen er avgjørende.

På tide å kjøpe et nytt trommesett, en mikrofon og en gitar – siden nye fysiske instrumenter også vil bli lansert. « Stage Tour lanseres senere i år, der du også kan samle på autentiske trommesett og gitarer i spillet – samt besøke berømte arenaer rundt om i verden.

Stage Tour Spillet lanseres på PC, PlayStation 5, Xbox Series og Switch 2 den 10. desember.

Har du savnet rytmebaserte plastgitar-spill og sjangeren?

