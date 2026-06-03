Stalins utrolige vinsamling, noen av dem helt tilbake til Napoleon og de russiske tsarene, kan bli auksjonert bort

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Den georgiske regjeringen har kunngjort at de vil auksjonere bort en del av en utrolig sjelden samling vinflasker som i flere tiår har vært oppbevart i et vinhvelv i Tbilisi, og som tilhørte Josef Stalin, født i Georgia, som ledet Sovjetunionen fra 1924 til sin død i 1953.

I den tidligere vinfabrikk nr. 1 vil det for første gang på flere tiår bli mulig å studere og katalogisere en samling på over 20 000 flasker som tilhørte Stalin. Sovjetunionens leder var en vinsamler, og eide noen flasker som nå er over to århundrer gamle, og som tilhørte de russiske tsarene Alexander III og Nikolaj II, hvis samling ble beslaglagt etter den russiske revolusjonen, og noen antas til og med å ha tilhørt Napoleon Bonaparte, som angivelig ble beslaglagt under den franske retretten fra Moskva, ifølge News.AZ.

Noen av vinflaskene kan bli auksjonert bort, og planen er å bruke pengene fra auksjonen til å åpne en vinskole i Georgia og sette landet "på kartet for samlere", sier Irakli Gilauri, eieren av Gilauri Wines, som har samarbeidet med Georgias landbruksminister om prosjektet (via Reuters).