S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl får første oppdatering i 2025

Etter å ha levert både spillet og betydelige patcher som fikset flere feil i S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, fikk utviklerne en velfortjent juleferie rett før nyttår. Siden da har det vært ganske stille, men nå har ukrainske GSC Gameworld lansert årets første oppdatering til spillet.

Den er av det litt mindre slaget, men teamet skriver på Steam at det er mer i vente:

"Tusen takk for at du blir hos oss og med Zone. Vi fortsetter å jobbe med den fremtidige oppdateringen, og følger med på dine kommentarer og tilbakemeldinger."

Hvis du ikke har spilt det allerede, er det ute nå for både PC og Xbox Series S/X (også inkludert i Game Pass). Les anmeldelsen vår, der vi forteller deg hvorfor du absolutt bør prøve det. Her er alt som er nytt i årets første S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl -oppdatering :