S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl har blitt utsatt til november

Hvis du forventet å gå tilbake til Exclusion Zone i september da S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl var forventet å debutere på PC og Xbox Series-enheter, må du dessverre vente litt lenger ettersom actionspillet har blitt forsinket igjen.

Den ofte forsinkede tittelen (selv om ikke det ukrainske GSC Game World kan gjøre mye for å forhindre det) har blitt skjøvet helt til 20. november 2024, ettersom teamet ønsker å ta et par ekstra måneder for å fikse det de beskriver som "uventede anomalier" (eller rett og slett 'bugs' , som du kaller dem)."

GSC Game World forklarer litt mer ved å legge til: "S.T.A.L.K.E.R. 2 er i ferd med å bli alt vi så for oss, og lanseringen er nesten her, og vi gleder oss utrolig mye til å dele mer med dere."

Dette vil komme i form av en dypdykkvideo fra utviklerne som lanseres 12. august, med intervjuer, nye opptak og en fullstendig videogjennomgang av et oppdrag i spillet.

Gleder du deg fortsatt til S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl og den eventuelle lanseringen (til og med på Game Pass på dag én)?