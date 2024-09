S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl kjører i 30 bilder per sekund for Xbox Series S

HQ

Vi visste allerede at S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl vil kjøre på Xbox Series X med 60 bilder per sekund, men de siste dagene har det vært snakk om at det bare vil kjøre med 25 bilder per sekund på lillesøsteren Xbox Series S.

Grunnen til dette er at spillets hovedprodusent Slava Lukyanenka sa nettopp det i et intervju, men har nå tatt til sosiale medier for å forklare at han rett og slett gjorde en feil. Tvert imot sier han at spillet lett kan håndtere 30 bilder per sekund på Xbox Series S og faktisk kjører enda bedre enn det :

"I praksis er optimaliseringen på Series S godt gjennomgått. Noen deler av spillet kan være litt under målet nå (derav hodestøyen), men i gjennomsnitt kjører Stalker 2 på 34-36

Vi tar sikte på å lansere på Series S med minst 30 FPS i alle deler av sonen."

Det ser altså ut til at Xbox-spillere vil være fornøyde uansett format når spillet slippes 20. november. Og som for å gjøre alt enda bedre, vil vi gjerne minne deg på at S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl er inkludert i Game Pass fra dag én.