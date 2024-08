S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl kjører med 60 bilder per sekund på Xbox Series X

HQ

Et av spillene som vises frem på den tyske spillmessen Gamescom er S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, som du kan sjekke ut på Microsofts stand. Og en av dem som har prøvd det, er John Linneman fra Digital Fountry, en mann som virkelig har peiling på grafikk.

Linneman ble tilsynelatende veldig imponert over spillet og skriver på sosiale medier:

"Det utvikler seg veldig bra teknisk! Jeg er imponert. Overraskende god bildekvalitet også."

Vi visste allerede at det kom til å bli et flott spill, men mange har vært bekymret for konsollversjonen (det vil bli utgitt til Xbox Series S/X). Heldigvis er det ingen grunn til bekymring, for det er spesielt Xbox Series X-versjonen Linneman refererer til, og når en annen bruker spør om det kjører med 60 bilder per sekund, svarer han ganske enkelt at "Det gjør det!".

Og så vet vi det. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl slippes til PC og Xbox Series S/X den 20. november og er inkludert i Game Pass fra dag én.