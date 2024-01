S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl lanseres i september

HQ

Etter flere forsinkelser som følge av Russlands krig mot Ukraina, sa GSC Game World at S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl skulle lanseres i løpet av de tre første månedene av 2024. Nå har de endelig sluppet en video som avslører en offisiell lanseringsdato, og det viser seg at vi må vente litt lenger.

Den korte videoen avsluttes med å avsløre at S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl har premiere 5. september til PC og Xbox Series S/X (også inkludert i Game Pass). Selv om det er trist å se dette spillet bli forsinket nok en gang, er det ingen tvil om at GSC Game World har en bedre unnskyldning enn de fleste, ettersom de bokstavelig talt har blitt rammet av en meningsløs krig.