S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (PS5)

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl er nå ute til PlayStation 5, nøyaktig ett år etter at det kom til Xbox Series X/S og PC. Spillet ble utviklet av ukrainske GSC Game World, og utviklingen var svært problematisk på grunn av en pandemi og ikke minst Russlands invasjon av Ukraina, som førte til at store deler av teamet måtte flykte og andre ble kalt inn for å kjempe ved fronten mot russerne.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Da spillet kom ut i fjor, var det plaget av en rekke tekniske problemer - deler av spillet var på grensen til uspillbart. Siden den gang har GSC Game World jobbet utrettelig, og spillet har blitt oppdatert flere ganger, og tusenvis av feil har blitt rettet. Nå, ett år etter lanseringen, ser spillet langt bedre ut enn det noen gang har gjort.

På lanseringsdagen vil PlayStation 5-versjonen av S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl være på samme nivå som Xbox Series X/S- og PC-versjonene, noe som betyr at spillet vil være i V1.7 når det slippes til PlayStation 5. Denne anmeldelsen vil hovedsakelig fokusere på PlayStation 5-versjonen - og du kan også lese anmeldelsen vår av PC-versjonen fra i fjor hvis du vil ha enda flere detaljer.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl er et dystert spill. Det er en kombinasjon av et førstepersons skytespill, et skrekkspill og en oppslukende simulering - dette er ikke et "løp-og-skyt"-skytespill. Spillet utspiller seg i avviklingssonen rundt det nedlagte Tsjernobyl-kraftverket, og området er fylt med fryktelig muterte skapninger, dødelig stråling, merkelige energiutladninger og mystiske "anomalier" som ingen egentlig kan forklare. Det er en verden som hele tiden prøver å drepe deg, og det er en evig mangel på ammunisjon, mat og ressurser generelt. Å overleve på et sted som dette krever en kombinasjon av tålmodighet og strategisk tenkning - og litt kynisme også.

GSC Game World har skapt en fantastisk stemningsfull verden som er fantastisk å utforske - til tross for at den er så brutal og dyster. Man kan ikke unngå å tenke at hvis utviklerne trengte inspirasjon til hvordan en ødelagt sivilisasjon kan se ut, måtte de nok bare se ut av sine egne vinduer. Det gjør det hele litt mer skummelt og ekte.

Historien er en annen av spillets store styrker. I motsetning til i det første spillet er all dialog nå også innspilt på engelsk, men du kan fortsatt spille med original ukrainsk tale. Stemmeskuespillet er av noe varierende kvalitet, men fortellingen er likevel sterk, spesielt hvis du spiller med ukrainsk tale. Hovedoppdragene driver historien fremover, mens de utmerkede sideoppdragene forteller historier som gir dette dystre universet et ekstra lag med dybde. De anbefales på det varmeste.

Som nevnt tidligere er PlayStation 5-versjonen av S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl i V1.7, på nivå med de andre versjonene som har vært ute siden november i fjor. Dette betyr at det nå er fire vanskelighetsgrader, og den nye Master-vanskelighetsgraden gjør spillet enda mer brutalt og utfordrende. Mutanter og NPC-er i Master er langt mer aggressive, stråling, sult og søvnmangel kan drepe mye raskere, og det er enda færre ressurser enn før - og handelsmennene tror de sitter på gull fordi de vil ha mye høyere betaling for varene sine. Spillet lagrer også langt sjeldnere - ofte bare når du forlater et knutepunkt, så du må virkelig være forsiktig ute i den farlige verdenen.

De tre andre vanskelighetsgradene, Rookie, Stalker og Veteran, kan nå spilles i Expedition Mode, noe som betyr at spillet lagres på samme begrensede måte som i den nye Master-svårighetsgraden, men vanskelighetsgraden holder seg fortsatt til Rookie, Stalker og Veteran.

Spillet har også blitt justert på flere områder, for eksempel har fiender vanskeligere for å se deg når du gjemmer deg i høyt gress, og både mutanter og NPC-er vil nå flankere på en mer intelligent måte, og de kan også trekke seg fra en kamp hvis de føler at sjansene for å overleve er i ferd med å forsvinne. Utstyrsdelen av inventaret ditt har fått nytt design, og mange andre justeringer er gjort i denne V1.7, som gjelder for alle versjoner av spillet.

Som nevnt innledningsvis ser S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl langt bedre ut enn det gjorde ved utgivelsen, og PlayStation 5-spillere trenger ikke å bekymre seg for å kaste seg ut i dette spillet med fare for å få et spill som er plaget av bugs. Det ER fortsatt glimt av tidligere tiders bugs, men vi opplevde ikke noe verre enn hva vi ser i andre spill av denne størrelsen og omfanget. Så det er ingenting å bekymre seg for hvis du har mot til å gi dette spillet en sjanse.

Grafikken i S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl kan variere fra virkelig vakker, for eksempel når svarte uværsskyer ruller inn over landet, til ganske middelmådig, typisk når du befinner deg innendørs. Vi testet spillet på PlayStation 5 Pro, og opplevde ingen bekymringsverdige tekniske problemer med grafikken. Hvis du spiller på både PlayStation 5 og PlayStation Pro, har du to grafiske innstillinger. På PlayStation 5 har du Performance (1440p/60fps) og Quality (4K/30fps), mens du på PlayStation 5 Pro har 4K i begge innstillingene, men fortsatt med henholdsvis 60fps i Performance og 30fps i Quality. Begge versjonene tilbyr PS5-spesifikke funksjoner som haptisk tilbakemelding og adaptive triggere og andre funksjoner.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl er i bedre form enn noensinne. Du kastes inn i en vakker og stygg verden på samme tid, og det er en verden fylt med mystikk og fare overalt. Spillet krever omtanke, strategi og en smule kynisme hvis du vil overleve, og det er ikke et spill der du skyter vilt omkring deg. Den strategien vil uansett ikke fungere lenge.

Mange har ventet på dette spillet i årevis - derfor var det ekstra skuffende at det var i ganske dårlig forfatning da det ble lansert i fjor. Men det var forståelig og lett å tilgi. Derfor er det flott at GSC Game World kan fortsette å jobbe utrettelig med spillet, og at det nå er i den tilstanden man kunne forvente - og nå får PlayStation-spillere være med. Det kan føles gammeldags og litt stivt til tider, men det er også et spill som brenner seg inn i minnet ditt. Det er brutalt og vakkert på samme tid, og GSC Game World har nå fått en verdig etterfølger til originalen fra 2007.