S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl slipper atmosfærisk teaser for 2026

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl har hatt litt av et år i 2025. Etter lanseringen i slutten av 2024 på PC og Xbox Series X/S, ble mange av feilene i GSC Game Worlds tilbakekomst til en verden av muterte skapninger og merkelige anomalier rettet, i tillegg til at det ble introdusert noe nytt innhold via oppdateringer. Spillet fikk deretter sin PS5-lansering tidligere i år, og nå ser GSC Game World fremover mot 2026.

"Det er fortsatt så mye vi ønsker å dele med dere, og vi gleder oss til å dykke ned i 2026 sammen med dere. Den første DLC-historien er på god vei, og vi jobber også med en større oppgradering til en nyere versjon av Unreal Engine 5 for å gjøre Zone enda mer stabil og nydelig," erter utviklerne i et nytt Steam-innlegg. "Dere har vært en del av denne familien i årevis - gjennom alle anomalier og artefakter - og 2025 føltes like spesielt på grunn av dere. Tusen takk fra bunnen av våre hjerter for tålmodigheten, lidenskapen og støtten. Det holder oss virkelig i gang."

I videoen nedenfor ser vi tåken lette fra et nytt miljø, og vi ser en liten brann, to lik og en forventet mengde ørken rundt oss. Når tåken letter, ser vi en massiv bygning i det fjerne, pansrede kjøretøy og et skilt med teksten "ЧАЕС." Takket være den hjelpsomme YouTube-kommentatoren RafaelW8 vet vi at dette står for "Chornobylska atomna elektrostantsiia", også kjent som Chornobyl Nuclear Power Plant eller CNPP. Det er sannsynlig at dette vil være vår setting for den kommende DLC-historien.