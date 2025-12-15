S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl utvides i morgen med en stor gratisoppdatering med timevis av nytt innhold

HQ

Julen har kommet tidlig i S.T.A.L.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Zone. Som annonsert av Mykyta Horodyvskyi, Brand Manager i GSC Game World, vil Stories Untold, en gratis DLC som inneholder mye nytt innhold til spillet, bli utgitt i morgen, 16. desember, og vil være helt gratis.

Denne oppdateringen inneholder en ny rekke med åtte oppdrag som "vil ta flere timer å fullføre". I tillegg vil det være syv nye steder å besøke og utforske i dybden, pluss seks nye karakterer, hver med sin egen historie og bakgrunnshistorie, og et nytt unikt våpen å få tak i. Det vil også være et nytt knutepunkt i Burnt Forest-regionen med alle agenter (Medic, Technician, Trader og Guide) tilgjengelig der.

Hvis du ikke har spilt S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ennå, har spillet vært tilgjengelig på Xbox og PC en stund nå, og ble også utgitt på PlayStation 5 tidligere i år.

Kommer du til å sjekke ut det nye innholdet i S.T.A.L.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl? Sjekk ut traileren nedenfor.