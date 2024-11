S.T.A.L.K.E.R. 2, Nine Sols, Aliens og alt annet som kommer til Game Pass før desember

HQ

Xbox Game Studios ligger definitivt ikke på latsiden mot slutten av 2024, ettersom de har tre store spill som kommer i løpet av de neste tre ukene. Du kan til og med glede deg over to av dem denne helgen.

Microsoft har kunngjort den andre, og mest sannsynlig siste, bølgen av spill som kommer til Game Pass denne måneden. Vi visste allerede om de største tilleggene, men det er også noen fine overraskelser :



Microsoft Flight Simulator 2024 på Cloud, PC og Xbox Series X|S i dag



S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl på Cloud, PC og Xbox Series X|S den 20. november



Little Kitty, Big City på konsoller den 20. november (til og med på Standard)



PlateUp på konsoller den 20. november (til og med på Standard)



Nine Sols på Cloud, PC og Xbox Series X|S den 26. november



Aliens: Dark Descent på Cloud, PC og konsoller 27. november



Som vanlig følger det også med frynsegoder med Game Pass-abonnementet ditt, som inkluderer en 10-årsjubileumspakke for The Elder Scrolls Online og en Festive Fighter Pack for Sea of Thieves, som du kan lese mer om på Xbox Wire.

Husk å sjekke ut S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (spillet Russland ønsker å forby), men også det svært kritikerroste Nine Sols og det herlige Little Kitty, Big City. I morgen slippes gratisspillet Genshin Impact til Xbox, og Game Pass Ultimate-abonnenter vil bli belønnet med "tilbakevendende belønninger via postkassen i spillet, som starter med 2 Intertwined Fate, 1 Northlander Billet Trove, 10 Hero's Wit, 100 000 Mora og 15 Mystic Enhancement Ore i spillet for å feire utgivelsen 20. november".

Så de dårlige nyhetene. Disse spillene vil bli fjernet fra Game Pass den 30. november :



Conan Exiles på Cloud, konsoller og PC



Coral Island på PC



Hello Neighbor 2 på nettskyen, konsoller og PC



Remnant: From the Ashes i skyen, på konsoller og PC



Rollerdrome i skyen, på konsoller og PC



Soccer Story i skyen, på konsoller og PC



Spirit of the North i skyen, på konsoller og PC



The Walking Dead: The Final Season på PC



Mens jernet er varmt på nettskyen, konsoller og PC



Hva synes du om denne månedens tilføyelser og fjerninger?