S.T.A.L.K.E.R. 2-utvikler CCO om Switch 2-versjonen: "Jeg er en stor Nintendo-fan"

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl S.T.A.L.K.E.R. 2 ble lansert i 2024 for Xbox Series X/S og PC. Ett år senere kom det til PS5. Nå ser det ut til at den eneste plattformen den har igjen å erobre, er Nintendo Switch 2. Nintendos nye konsoll tilbyr mye mer kraft, men vil den fortsatt slite med å kjøre et spill som S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl?

Vi stilte GSC Game Worlds CCO og veteran i videospillindustrien Agostino "Ago" Simonetta akkurat det spørsmålet. Selv om han ikke kunne bekrefte en Switch 2-versjon av S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, ga han oss et visst håp om at det er en mulighet utvikleren vurderer. "Man vet aldri. Vi utforsker alltid nye ideer og nye plattformer. Men du vet, S.T.A.L.K.E.R. er et stort spill, så vi må undersøke det. Jeg er en stor Nintendo-fan," sa han.

"Vi lanserte S.T.A.L.L.K.E.R. 1, og mottakelsen av det var veldig, veldig bra. Så man vet aldri," fortsatte Ago. Med mengden polering som har blitt lagt ned i S.T.A.L.K.K.E.R. 2 i løpet av det drøye året som har gått siden det først ble lansert, føles det som om spillet nærmer seg å kunne klemmes inn på Nintendo Switch 2. Kanskje når alt er sagt og gjort med spillets DLC, kan en fullstendig komplett versjon av spillet lanseres på den plattformen. Vi må vente og se, men hvis du vil høre mer om DLC og Simonettas karriere innen spill, kan du sjekke ut hele intervjuet vårt nedenfor :