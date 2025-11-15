S.T.A.L.K.E.R. 2-utviklerne "er oppriktig takknemlige overfor Xbox-teamet for alt samarbeidet"

HQ

For ti dager siden kunngjorde vi Game Pass-titlene som ville bli lagt til tjenesten i løpet av første halvdel av november, selvfølgelig med Call of Duty: Black Ops 7 som hovedattraksjon.

Samtidig avslørte vi også hvilke spill som ville bli fjernet fra tjenesten 15. november, inkludert S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Det betyr at det forsvinner i dag, lørdag, nesten nøyaktig ett år etter at det ble lagt til. Normalt går slike ting ganske ubemerket hen, men den ukrainske tittelen er ikke noe vanlig spill, ettersom teamet har blitt hardt rammet av Russlands krig mot landet - inkludert drapet på en kollega.

Dette førte til gjentatte forsinkelser, noe som under normale omstendigheter kan føre til kanselleringer eller andre konsekvenser når en avtale ikke overholdes. Microsoft ser imidlertid ut til å ha hatt stor forståelse for GSC Game Worlds utrolig vanskelige situasjon, noe som har ført til at studioet har skrevet et avskjedsbrev på Instagram fylt med takknemlighet overfor dem når de forlater tjenesten. De forteller hvordan det hele startet og hvor positivt det har vært for både utviklere og spillere:

"Dette startet med en enkelt e-post og vokste til et av de mest glødende partnerskapene vi noensinne har hatt. Det oppstod en match som til slutt gjorde millioner av spillere glade."

Studioet fortsetter med å takke Xbox-teamet, og berømmer hvordan de støttet dem i tykt og tynt, selv når ting var på sitt mørkeste :

"Vi har sagt dette mange ganger, men vi er oppriktig takknemlige overfor Xbox-teamet for alt samarbeidet, de utrolige showcasene, den inderlige omsorgen og den fantastiske profesjonaliteten. Vi kunne alltid føle deres støtte, selv i de mørkeste øyeblikkene. Sammen ga vi spillerne en uforglemmelig opplevelse. Vi er oppriktig stolte av det vi har oppnådd sammen. Denne veien uten dere ville i det minste ha vært helt annerledes.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Det er ikke bare Game Pass som forlater oss, men vår felles reise og vårt vennskap vil bare fortsette."

Det er fortsatt massevis av liv i spillet, og den kommende uken vil det også bli utgitt på PlayStation 5. GSC Game World avslutter med å si at "S.T.A.L.K.E.R.s verden venter på nye historier og opplevelser, DLC-er og mange overraskelser som vi allerede er i gang med å forberede."

Som du vet, var vi veldig glade i eventyrene i den forbudte sonen, og hvis du ikke har prøvd S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ennå, men er interessert, anbefaler vi at du leser anmeldelsen vår der vi forklarer hvorfor du absolutt bør prøve det. Det er også verdt å huske at siden teksten ble skrevet, har de feilene som fantes, i stor grad blitt rettet opp.