S.T.A.L.K.E.R: Legends of the Zone lanseres på Nintendo Switch tidligere enn planlagt

Før S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl lanseres 20. november på Xbox og PC, lanserte det ukrainske studioet GSC Game World en samling av de tre første spillene i serien for PS4, Xbox One og PC.

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy ble utgitt i mars i fjor, og om noen uker kommer det også til Nintendo Switch. Faktisk før planen.

Annonsert i den siste Nintendo Direct: Partner Showcase med et lanseringsvindu i november, har GSC Game World kunngjort at det nå vil lanseres 31. oktober.

Som i de andre versjonene kan du kjøpe kombinasjonen av de tre spillene for £32,99 / €39,99, eller hvert spill separat for £15,99 / €19,99 hver. Disse versjonene er optimalisert for Switch, inkludert gyrosikting og berøringsgrensesnitt.

Spillene har også blitt oppdatert, med grafiske forbedringer, omarbeidede kontroller, samt byer som er endret til ukrainsk stavemåte, som Chornobyl og Prypiat.