S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy oppdaget på forhandlernes nettsider

Ventetiden på S.T.A.L.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl har vært lang, men vi er sikre på at det er verdt det når vi endelig får tak i spillet. Men hvis du ønsker å gjøre ventetiden litt enklere, ser det ut til at en trilogi med tidligere S.T.A.L.K.E.R.-spill er på vei.

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy S.T.A.L.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl, S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky og S.T.A.L.K.E.R.: Pripyat er en ny samling som har dukket opp hos de japanske forhandlerne Neowing og Rakuten. Det er oppført til en pris tilsvarende rundt £30 og har en utgivelsesdato 27. juni.

Foreløpig er det kun annonsert for PS4, men det vil nok endre seg i fremtiden. Kanskje vi til og med får se Xbox lansere en versjon av denne trilogien på den kommende Partner-messen.