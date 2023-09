Stallone føler seg ferdig med Rambo, men utelukker ikke en siste film

HQ

Last Blood var den siste i Rambos voldelige eventyr, en film som ikke akkurat ble tatt imot med åpne armer da den kom, verken av kritikere eller kinogjengere. Til tross for dette er det fortsatt planer om å fortsette serien med en prequel, noe det har gått rykter om en stund og som studioet har presset Stallone om. Skuespilleren selv føler seg imidlertid ferdig med karakteren, og under filmfestivalen i Toronto sa han følgende om Rambos fremtid da spørsmålet kom opp under et intervju:

"Rambo, jeg kan forlate ham".

"Han er stort sett ferdig, selv om de vil lage en ny film, men hva er det jeg kjemper mot? Leddgikt?"

Når det gjelder ryktene om en prequel-film, sier Stallone dette:

"Jeg ville gjøre det som en Ken Burns-dokumentar om Vietnam, der du slipper inn unge Rambo, og han er en utadvendt fyr, fotballkaptein, og så ser du hvorfor han blir Rambo. Men de vil lage en moderne historie der jeg gir fakkelen videre. Det begynner å nærme seg."

Så kanskje det blir en siste runde for Stallone i Rambos støvler likevel.

Kunne du tenke deg en ny Rambo-film, eller synes du Stallone burde droppe den helt?