Stallone nektet å la Rocky dø i Creed

Stallone var ikke spesielt begeistret for det opprinnelige manuset til Creed, der han skulle gjøre en gloriøs retur som Rocky - om enn bare på sidelinjen denne gangen. I et intervju med GQ avslørte skuespilleren at Rocky opprinnelig skulle dø i filmen. Noe han var sterkt imot.

Men Ryan Coogler, regissøren av Creed, fortsatte å presse på, og Stallone var nær ved å trekke seg fra det hele. Til slutt ga Coogler etter og omarbeidet manuset slik at det passet Stallones krav - og dermed holdt Rocky i live.

"Jeg var aldri komfortabel. Jeg unngikk den kulen i to-tre år. Og Ryan Coogler var veldig iherdig, fortsatte å presse på. Og vi hadde samme agent, men jeg ville ikke gjøre det, for slik han hadde skrevet det, dør Rocky. Han får Lou Gehrigs sykdom."

Stallone forklarte at han misliker når karakterene hans bare dør på den måten. Han foretrekker at de rir bort i solnedgangen - for aldri å vende tilbake.

"Jeg har en stor greie med slike karakterer som dør, jeg vil mye heller at de setter seg på et tog på vei et sted, og at du aldri ser dem igjen, men å dø, det ville bare gjøre publikum helt ute av seg"

