Stallone slakter moderne CGI: Action skal være ekte

Den ikoniske actionhelten har fått nok av digitaliserte opptog. Falske eksplosjoner, datagenererte blodsprut og alt det andre falske tullet? Det er ikke Stallones greie. Nei, ifølge ham bør action filmes på ekte - og han legger ikke skjul på sin frustrasjon over hvordan mange moderne actionfilmer ser ut i dag, spesielt CGI-overbelastningen og flommen av urealistiske superhelter.

Stallone mener dagens generasjon raskt glemmer moderne actionfilmer fordi de ikke etterlater seg noe inntrykk. Publikum, hevder han, ser ut til å foretrekke overnaturlige helter fremfor menn som svetter, blør og har ekte muskler.

First Blood er en film Stallone holder frem som et prakteksempel på hvordan ting burde være - i hvert fall i en perfekt verden. Et stykke ekte håndverk: ingen digitale eksplosjoner, ingen overdrevne effekter - bare rå muskler, svette og grus. Han treffer analogien: Actionfilmer av den gamle skolen er som vintage-klokker - håndlagde og verdt pengene. Dagens CGI-ekstravaganser? Som å klistre noe prangende skrot på en plastklokke og skrike om merkenavnet - fullstendig verdiløse.

"Gode actionfilmer er som å kjøpe en vintage-klokke. Opprinnelig kostet det 35 dollar, og nå koster det 35 000 dollar. "Hvorfor det? Fordi den er håndlaget. Det var ikke overdrevet. Det var ikke overnaturlig. Det var noe et unikt menneske kunne oppnå. Derfor tror jeg First Blood er en av de første actionfilmene. Jeg stolte på kroppslig skuespill for å fortelle historien.

Karakteren snakker aldri, men du vet nøyaktig hva som skjer gjennom de andre karakterene. De er nesten som fortellere i hans greske tragedie. Fyren slutter aldri å bevege seg, og det er det jeg kaller en actionfilm. Det finnes ikke ett eneste CGI-bilde. Publikum går: Det er ganske spesielt."

Og ja, det er kanskje litt romantisert - men har han ikke på en måte rett? Dagens CGI-sump føles ofte upersonlig og forglemmelig.

Hva synes du selv? Er du enig i Stallones syn?