Stampede: Racing Royale vil ikke føre til at spillerne føler seg "i en ulempe fordi de ikke har brukt nok penger".

HQ

Vi tok nylig en prat med Paul Hollywood, utviklingssjef for Stampede: Racing Royale, som kommer fra Sumo Leamington. Enkelt forklart beskriver Hollywood spillet som "Fall Guys møter Mario Kart".

Spillet fungerer slik: Du starter med 60 spillere i første runde, og når runden er over, er spillermassen redusert til 40, slik at en tredjedel av deltakerne blir igjen. I den andre runden hopper vi fra 40 spillere ned til 20 i den tredje og siste runden.

"Det virker som en åpenbar og enkel idé", sier Hollywood, og viser til da studioet viste frem tidlige versjoner av spillet, og folk lurte på hvorfor det ikke var gjort før. "Men noen ganger går man glipp av slike enkle ideer fordi de er enkle."

Hollywood understreket også at selv om Sumo Leamington tar steget inn i spill som en tjeneste, er ikke teamet ute etter å gi spillerne ekstra fordeler ved å bruke penger. "Det er kjempespennende, vi er gratis å spille, og det er kjempeviktig", sa han. "Vi vil ikke at spillerne skal føle at de har en ulempe fordi de ikke har brukt nok penger. Så all inntektsgenerering i Stampede Racing Royale er kosmetikk. Det handler om å vise seg frem, det handler om å uttrykke personligheten sin i Stampede-multiverset."

Det er mange spennende ideer i Stampede: Racing Royale, som er et resultat av teamets mange års erfaring med racerspill og free-to-play-titler. "Vi utnytter all vår erfaring og kunnskap til å skape denne helt nye online kartingopplevelsen med så mange spillere", sier Hollywood.

Spillet skal testes i sommer på Stampede: Racing Royale, og PC-versjonen av spillet kommer først, før det lanseres på flere plattformer neste år. Se hele intervjuet nedenfor: