Stan Wawrinka får stående ovasjon og en gave fra Berrettini etter sin siste kamp i Wimbledon-finalen

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Stan Wawrinka har tatt farvel med Wimbledon etter å ha tapt en episk kamp over fire sett mot Matteo Berrettini, som ble avgjort i fire tie-breaks: 6-7(7), 7-6(16!), 7-6(7), 7-6(5). Til tross for den intense duellen hadde Berrettini bare respektfulle ord til Wawrinka: «Han er en legende, og det viste han i dag. En utrolig spiller, en utrolig konkurrent. Jeg husker at jeg i 2014 spilte juniorturneringen her og snek meg inn på Centre Court, der han spilte mot Roger.»

«Det var en stor ære å spille mot ham her, på bane 1. Jeg føler meg så beæret, så takknemlig». Faktisk, etter kampen, da Wawrinka fikk stående ovasjon, løp Berrettini (selv finalist i Wimbledon 2021) bort til Wawrinka for å gi ham et Wimbledon-håndkle som minne om hans siste kamp på Wimbledon, og de omfavnet hverandre igjen.

Stan Wawrinka, 40 år gammel, la opp ved sesongslutt. Den sveitsiske spilleren oppnådde den utrolige bragden å vinne ikke bare én Grand Slam-tittel i «De tre store»-æraen, ikke bare to, men tre Grand Slam-titler (Australian Open 2014, Roland Garros 2015, US Open 2016), totalt 16 ATP-titler (de fleste i slutten av 20-årene og begynnelsen av 30-årene), og nådde en karrierehøyde på 3. plass på verdensrankingen. Han vant også OL-gull i dobbel (Peking 2008) sammen med Roger Federer, samt Davis Cup 2014.

«Jeg vil ikke trekke meg tilbake, men jeg vet at det er på tide for meg å slutte. En av grunnene til at jeg fortsatte å spille så lenge, var for å nyte slike øyeblikk som i kveld», sa Wawrinka, med tårer i øynene. «Så mange følelser. Jeg er så takknemlig for å ha fått denne muligheten. Å ha fått et wildcard, å få sjansen til å spille en siste gang på Wimbledon. Det er en så spesiell turnering. Som barn drømmer man alltid om å kanskje være her en dag. Jeg har hatt sjansen til å spille her så mange ganger. Med den slags støtte betyr det så mye for meg. Tusen takk for alle disse årene».

Wawrinka la til at Matteo, som er en god venn og en flott fyr, fortjente å vinne. Wawrinka fikk også et wildcard til Roland Garros, der han tapte i første runde, og til Australian Open, der han nådde tredje runde.