Stan Wawrinka gir en leksjon i sportsånd til tilskuerne som buer på Berrettini under US Open

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Stan Wawrinka holdt bare ut én kamp i US Open, men publikum elsket hvert øyeblikk de fikk se tennislegenden, som trekker seg tilbake ved sesongslutt og derfor spilte sin siste kamp i en stor turnering. Den 41 år gamle sveitseren tvang likevel den 30 år gamle Matteo Berrettini, som for tiden er nummer 43 på verdensrankingen, til to tiebreak, selv om han mistet pusten i tredje sett, og kampen endte 7-6(4) 7-6(3) 6-0 på Grandstand.

Det tredje settet startet med et spill som varte i 16 minutter, der Berrettini bestred en mulig dobbeltslag, noe som førte til noen buer fra publikum, som for det meste heiet på Wawrinka.

Men i en leksjon i sportsånd til alle som buet, gikk Wawrinka bort til Berrettini, og de to omfavnet hverandre og lo litt sammen mens VAR sjekket situasjonen.

Til slutt ble Berrettinis utfordring avvist, men italieneren vant likevel spillet og seilte gjennom resten av settet, og Wawrinka ble slått ut, men fikk en enorm ovasjon fra fansen. Det var på de samme banene for ti år siden at Wawrinka vant sin tredje og siste Grand Slam-tittel; han vant også Australian Open i 2014 og Roland Garros i 2015.

Dette var den andre kampen mellom Wawrinka og Berrettini, som også møttes i en spennende kamp på Wimbledon i år, der Wawrinka vant første sett, men Berrettini vant de tre påfølgende settene... blant annet etter å ha gått opp til 18-16 i tie-break i andre sett.