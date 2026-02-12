Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
Sport

Stan Wawrinka slår 23 år yngre tenåring i åpningsrunden av Rotterdam Open

Det er den nest største aldersforskjellen i en offisiell ATP-kamp.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Stan Wawrinka er en av de eldste aktive tennisspillerne med sine 40 år. Selv om sveitseren allerede har bekreftet at dette blir hans siste sesong (han fyller 41 år i mai), fortsetter han å konkurrere på et svært høyt nivå, som i en 4 timer og 33 minutter lang kamp i Australian Open.

I ATP 500 Rotterdam Open skapte Wawrinkas alder igjen overskrifter da han slo en 17 år gammel spiller, Thijs Boogaard, i første runde. Tenåringen kom inn i turneringen som en heldig taper, men måtte se seg slått av Wawrinka med 6-4, 6-3... og kampen gikk inn i historien fordi den ble den nest største aldersforskjellen i ATP-tourens og Grand Slams historie.

Wawrinka er 23 år og tre måneder eldre enn Boogaard. Bare en kamp i 2011 mellom Dominic Thiem (18) og Thomas Muster (44) hadde en større aldersforskjell, på 25 år og 11 måneder.

Wawrinka møter nå favoritten til tittelen i Rotterdam, Alex de Miñaur, to ganger tidligere finalist: Kampen spilles i dag torsdag, ikke før kl. 14.30 norsk tid.

Stan Wawrinka slår 23 år yngre tenåring i åpningsrunden av Rotterdam Open
Victor Velter // ShutterStock

Dette innlegget er kategorisert under:

Sporttennis


Loading next content