Stance lanserer offisielle Halo Infinite-sokker

Halo Infinite skulle egentlig lanseres sammen med Xbox Series, men ble som kjent utsatt, og siden har vi ikke sett særlig mye til spillet.

Nå har vi dog litt gode nyheter til den mest hardcore fansen som ikke kan få nok av den ikoniske serien.

T-skjorte- og sokkemerket Stance har på Twitter annonsert at de i samarbeid med 343 Industries og Xbox lanserer Halo Infinite-sokker.

Det er to forskjellige par tilgjengelig, og de leveres i en boks med Master Chief på. Her er den offisielle produktbeskrivelsen:

"The Halo Infinite collection features a limited-edition custom box set, with two casual combed cotton crew socks highlighting design aesthetics from the game's beloved heroic super-soldier, the Master Chief, Petty Officer John-117. The sock designs are both knit, with one style being tie-dyed and the other having a reflective print of the Chief's iconic silhouette."

Det vites ikke hvor mange par de har produsert, men inntil videre er alt utsolgt. Forhåpentligvis kommer det mer.