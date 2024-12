Stanley Parable-skapernes nye spill har en utgivelsesdato

HQ

Skaperen av The Stanley Parable, Davey Wreden, har ikke for vane å lage spill som er enkle, og dette gjelder også hans neste spill, Wanderstop. Det ser ut som et klassisk koselig spill der du har et tehus i en fantasiverden, men det har også en mørk dimensjon.

I en pressemelding forklarer Wreden at selv om du samler ingredienser og brygger, handler spillet i bunn og grunn om stress og angst :

"Det er sprunget ut av mye indre stress jeg opplevde, og det koselige viste seg å være en interessant kreativ begrensning da jeg tenkte mer på en karakter som sliter med håpløshet. Det er en vanskelig og rotete prosess å helbrede fra utbrenthet og finne indre ro. Håpet mitt er at Altas historie kan hjelpe spillerne til å reflektere over sine egne veier og finne et glimt av håp og hvile som alle trenger mer av i livet."

Spillet slippes 11. mars 2025 på PC og PS5, og du kan se den nyeste traileren nedenfor.