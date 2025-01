Stanley Tucci sier at hans rolle i Captain America var en av hans beste roller

I MCUs tidlige dager var det fortsatt små cameoer her og der, også med noen tunge skuespillere. Stanley Tucci spilte for eksempel Dr. Abraham Erskine i Captain America: The First Avenger.

Tucci er den som lager superserumet og bestemmer seg for å gi det til Steve Rogers. Han er ikke med så lenge, for dessverre blir han drept ganske tidlig i filmen, men Tucci har tydeligvis veldig gode minner.

I en samtale med Variety sa Tucci "Du har også de morsomme store filmene som du gjør. Jeg elsket Captain America: The First Avenger, det var en av de beste rollene og jobbene jeg noensinne har hatt. Jeg var der i tre uker og hadde det fantastisk, og jeg elsket også å spille den karakteren."

"Jeg fikk rollen som 70-åring i en alder av 50 år, så det var urovekkende, men det er helt greit, jeg ble smigret og fornærmet på samme tid ... Man må blande det, som man sier," fortsatte han. Selv i 2011, da MCU var ungt, virker det som om skuespillerne visste at disse tegneseriefilmene var enorme satsinger, og at det var veldig gøy å være en del av det hele, i hvert fall i Tuccis tilfelle.