Star Citizen passerer offisielt 1 milliard dollar i crowdfunding

Star Citizen har offisielt passert 1 milliard dollar i crowdfunding. Det største crowdfundede prosjektet i historien reiste først hodet i 2014, og siden den gang har Cloud Imperium Games vokst, levert mer innhold og til og med jobbet med en stjernespekket spin-off kalt Squadron 42.

Når det er sagt, selv fjorten år etter at spillet startet utviklingen tilbake i 2012, har det fortsatt ikke blitt satt en fast utgivelsesdato på Star Citizen. Alpha-opplevelsen har vokst jevnt og trutt, og det er allerede et vell av innhold i spillet. Vi venter imidlertid fortsatt på den viktige dagen da Cloud Imperium bestemmer seg for å ta steget og gi ut sitt magnum opus fullt ut.

Vi er imidlertid innstilt på å se Squadron 42 utgivelse relativt snart. Det narrative romeventyret er mer tradisjonelt utviklet enn Star Citizen, med fokus kun på enspillerhistorien. Chris Roberts, medstifter av Cloud Imperium, sa at Squadron 42 er i sin "avsluttende fase", da han snakket med Variety. Spillet er ment å bli utgitt i år, men det er tvil forårsaket av at Grand Theft Auto VI kommer.

Selv når Star Citizen gjør sin utgivelse, vet Roberts at arbeidet vil fortsette hos CIG. "Jeg tror fullt og fast at vi fortsatt har lang tid på oss, selv etter at vi har fått ut det vi kaller 1.0, og vi ikke lenger ser på det som en alfa, til å legge til og bygge videre på universet og verdenen, og det vil være et sted der folk kan dra på eventyr sammen og møtes og ha det gøy sammen. Ikke så annerledes enn for eksempel World of Warcraft," forklarte han.