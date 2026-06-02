Star Fox på Nintendo Switch 2: 4 ting jeg elsker og 2 jeg ikke er sikker på

Det nye Star Fox for Nintendo Switch 2 ble kunngjort til relativ overraskelse for ikke engang en måned siden, ettersom dets eksistens hadde lekket ut før, men ble likevel avduket uten forvarsel og med en sjokkerende grafisk stil, og slippes 25. juni.

Før det, siden det ser ut til å være en viss forvirring om hva dette er, mest blant de som ikke er kjent med Nintendos 3D-romskytingsarkade, kunne jeg tilbringe mer enn en time med det som virket som en ganske endelig versjon, og prøve ut både det jeg kjente og elsket (ja, jeg tilbrakte mange helger i ungdomsårene med å jakte på medaljer på Nintendo 64, og deretter litt mer i 2011 på 3DS), men også det som er helt nytt i denne versjonen.

For, ja, dette er en nyinnspilling. En full nyinnspilling, om du vil, av 1997-klassikeren. Det tredje, det fjerde av det samme spillet, lurer du kanskje på? Vel, jeg skjønner spørsmålet, og memene, ettersom N64-tittelen allerede omtolket og moderniserte SNES-originalen, og det er klart at den siste oppføringen, Wii Us mangelfulle Zero, også bygde på det samme grunnlaget. Men for å være helt ærlig, Switch 2-spillet er det jeg vil kalle en total nyinnspilling, den første faktisk, med en fullstendig grafisk overhaling, kontrollforbedringer og deretter en haug med interessante tillegg, med 3DS-tittelen som bare fungerer som en remaster.

Med det sagt, er det flere ting her som fikk meg til å gjøre en tønnerulle av glede, mens et par andre ikke landet så godt så langt. Let's rock and roll!

1. Jeg liker realistiske pelser, og jeg er ingen furry

Jeg synes det er dristig, og en slags hyllest til SNES-coverets dukker. Det skiller også dette spillet fra alle andre spill i serien og fra den nylige The Super Mario Galaxy Movie. Ja, Fox der er mer uttrykksfull og morsom, men etter en time med disse redesignede kompisene passer det med det seriøse, men slagordfylte manuset og det de ønsket å formidle med low-poly-modellene i sin tid. Vi redder galaksen, men i en tøff stil. De ser bedre ut i cockpiten enn "i levende live" i mellomsekvensene, med tanke på deres åpenbare firbeinte kamp, men det realistiske pelsdesignet fungerer godt med Lylat Wars-stilen.

Og dette er også i tråd med mitt andre poeng...

2. Det er pent, men er det ganske lettflygende?

Det lodne realistiske utseendet passer også bedre sammen med de mer realistiske omgivelsene. Nintendo ventet tydeligvis til dette øyeblikket med å gjøre en fullstendig nyinnspilling av dette og andre titler (Ocarina of Time, din tur), slik at spranget var mye mer åpenbart. Etter tre generasjoner med mer diskrete maskinvareoppdateringer er tiden nå inne for å vise frem litt grafisk teft.

Mesteparten av tiden jeg spilte på Corneria, Meteo og Sector Y, så det virkelig ut som grafikken vi fantaserte om for tre tiår siden. Geometri, refleksjoner, teksturer, belysning, effekter... Det er en drøm som går i oppfyllelse for veteranfans, med detaljer som traff spesielt godt, som å gå inn i Corneria City, nesten nattemørkt på grunn av krig og røyk, eller å skyte på trærne og se brannen bryte ut.

Snødekte Fichina imponerte meg imidlertid ikke så mye, og under Battle Mode (både All-range Mode) fikk jeg følelsen av at spillet slet litt. Det blir interessant å se om det holder solide 60 fps i den endelige versjonen, fordi den jevnere bildefrekvensen allerede gir en mer flytende, svimlende opplevelse.

Jeg hoppet ufrivillig over noen få mellomsekvenser fordi jeg holdt den ladede laseren (ved å holde A-knappen nede til enhver tid) - gamle vaner er vanskelige å glemme!

3. Co-op og mange kontroller, er det en felle?

Jeg brukte mesteparten av spilletiden min på å feilaktig kaste smarte bomber som om de var uendelige på grunn av det finjusterte standardkontrollskjemaet. Det er mer naturlig som i Zelda: Breath of the Wild eller Donkey Kong Bananza, der X er "opp" eller "fremover", og B er "ned" eller "bakover", som betyr henholdsvis "boost" og "brems". Dette er greit, forståelig og kan faktisk tilpasses, men det tar en stund hvis du kommer fra den klassiske mappingen, og det gjør det enda mer komplisert å treffe bomber (fordi Y er ganske utilgjengelig når du holder A, ikke sant?). Dessuten har Somersault og U-turn nå enkle snarveier opp og ned på D-Pad i stedet for de analoge kombinasjonene fra før.

Når det er sagt, er Mouse Mode den virkelige gamechangeren. Jeg fikk bare lov til å spille det i kooperativt spill, med en annen spiller som pilot på Arwing og meg som siktet. Co-op var mer interessant enn jeg hadde forventet, da det føltes veldig Star Wars, med en spiller som kontrollerte skipet og den andre "tårnet", med behov for konstant kommunikasjon, som å oppnå det som ble forsøkt på Wii U.

Og selv om jeg gleder meg til å gjøre begge deler på egen hånd, var det nok å se hvor enkelt det blir å ta ned mange flere fiender. En velkommen ny funksjon er statistikkskjermen etter oppdraget, som viser tid, fiender som er tatt ned, skade, skudd osv. Min/vår treffsikkerhet økte fra 17 % til 28 % da vi gikk over fra vanlig pinne- til musestyring, og den merkbare forskjellen er enda større.

Dette vil påvirke både flerspillerkonkurranser og highscore-jakt i singleplayer, noe som tar meg til...

Landmaster og Blue Marine. Ryktene sier at Slippy Toad bygde Blue Marine ved å lime sammen deler med tyggegummi...

4. Det store spørsmålet: Medaljer og utfordringer

Medaljene er tilbake, og de samme triksene du tidligere brukte for å få flere fiender til å dukke opp, er fortsatt intakte her. Den nye siktemetoden gjør imidlertid ting mye enklere, så mine 212 treff i Corneria vil ikke lenger være en så krevende bragd. Det blir mindre krevende hvis du takler nivåene i samarbeid med en annen proffspiller, ikke sant?

Både medaljer og nye utfordringer vises når en planet er fullført, så vi får se hvordan de har håndtert dette viktige aspektet nå som det finnes ulike kontrolltyper og spillerkombinasjoner. Etter min mening bør de tradisjonelle medaljene forbli der for de samme poengene, mens ekstra utfordringer og belønninger for enten mus eller co-op bør være tydelig differensiert. De ekstra målene og statistikkene er uansett mer enn velkomne for en mer komplett arkadeopplevelse.

For å forstå treffsikkerheten, tenk deg at du skyter rundt deg hele tiden, ikke bare når du sikter.

5. Jeg innrømmer at jeg er overrasket over den oppgraderte kampmodusen, men vil den vare?

Dette hadde jeg ikke forventet å bli imponert over. Når vi spilte ut GoldenEye og Mario Kart, tilbrakte jeg mange timer sammen med tre klassekamerater på en 14-tommers CRTV delt i fire med 15 bilder i sekundet i Star Fox 64s enkle flerspillermodus, men jeg så ikke for meg at jeg skulle komme tilbake på nettet 30 år senere, uansett moderne grafikk, nettkode og fullskjerm.

Men jeg likte ærlig talt det de prøver på her, med modifikatorer, power-ups og moderne tropp mot tropp-mål. I flerspillertiden min var jeg Wolf O'Donnell fra Star Wolf-laget, og som Andross' fiende er min fiende, tok jeg tilfredsstillende ned cocky små freaks som Fox McCloud og Slippy Toad mens jeg erobret sonen. Jeg slapp nærminer, sendte ut målsøkende raketter, sendte ut en spesiell laser eller holdt meg trygg med et ekstra skjold, og dette kunne bli konkurransedyktig kort tid etter utgivelsen.

Hva er problemet? Bare tre kart: Corneria (Bay), Fichina, Sector Y. Jeg forventer at Nintendo vil lansere og markedsføre flere hvis det vekker interesse, men foreløpig er det merkelig nok et løfte snarere enn et salgsargument fra dag én.

6. Andross ligger i detaljene

En generell følelse jeg fikk som ikke tilhører noe spesifikt aspekt, er oppmerksomheten på detaljer og hvordan dette vil gi næring til både fanservice og interesse blant nykommere. Det kor-infunderte orkestrerte lydsporet gjør at en av Kondos beste beveger deg igjen. Den tåpelige, men flott implementerte avatar-kamerafunksjonen jeg allerede kan se i fremtidige flerspillerspill. Den subtile HD Rumble 2 som hedrer de aller første gode vibrasjonene i spill for mange. Den ekstra historien med de utvidede mellomsekvensene og det reviderte manuset.

Dette sikter direkte mot hjertene til de av oss som spilte Star Fox på 90-tallet, men kan bli inngangspunktet for nye generasjoner, samtidig som originalens sjel og personlighet beholdes, uten at man trenger å se på filmen. Jeg skal sjekke om jeg er i tvil, og hvis alle systemer går i det komplette spillet, kan det godt hende jeg spiller dette igjen og igjen.