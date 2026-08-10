Star Fox Utfordreren « Wild Blue Skies kommer også til Switch

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Det er vanskelig å ikke føle litt sympati for Balor Games (et studio grunnlagt av Star Fox-veteranen Giles Goddard), som for litt over et år siden kunngjorde at de hadde noe spennende i vente for Star Fox-fans i form av den åndelige oppfølgeren Wild Blue Skies.

Men... så fikk Nintendo plutselig lyst, og etter et tiår med å ignorere fansens ønsker om et nytt Star Fox, kunngjorde og lanserte de en nyutgave av Star Fox 64, kort og godt kalt Star Fox, for omtrent en måned siden. Dette har tatt mye av oppmerksomheten vekk fra Wild Blue Skies, siden fansen igjen kan nyte den ekte varen.

Heldigvis ser spillet imidlertid veldig bra ut, og Balor Games tror tydeligvis at selv Nintendo-fans kan være klare for litt mer Star Fox-inspirert action. Derfor kunngjør de nå at Wild Blue Skies også skal lanseres på Switch.

Spillet skal slippes på PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X allerede 13. august, mens en «fullt optimalisert» versjon er planlagt å lanseres på Switch «i høst».