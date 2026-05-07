Star Fox vil kunne spilles med Nintendo 64-kontroller på Switch

Nintendo slapp en skikkelig bombe over natten. Helt uten forvarsel fikk vi vite at det var tid for en Star Fox Direct, og plutselig ble et spill som det hadde gått rykter om i evigheter, og som folk hadde skreket etter i en evighet, kunngjort ... helt ut av det blå.

Vi har allerede rapportert at spillet lanseres 25. juni, gitt en omtrentlig prislapp, og bemerket at det er en nyinnspilling av Star Fox 64 (kjent som Lylat Wars i Europa) - som ofte regnes som det beste spillet i serien. Men en ting som fløy under radaren, er at Nintendo tilsynelatende ønsker å gi litt ekstra oppmerksomhet til originalens Nintendo 64-røtter.

Derfor har de bekreftet at hvis du har kjøpt Nintendo 64-kontrolleren til Switch, vil du kunne spille denne nye Star Fox -remaken med den. Siden dette er en nyinnspilling som er veldig tro mot originalen, vil det være som å fly tilbake til 1997 og oppleve klassikeren akkurat slik den opprinnelig var ment å spilles.

En fin detalj, synes du ikke?