Star Trek 4 ser endelig ut til å være død, planer på plass for å lage en "fersk" film

Nå og da dukker det opp et rykte som antyder at vi endelig kan få en fjerde live-action Star Trek film med Chris Pine som Captain Kirk, Zachary Quinto som Spock, Zoe Saldana som Uhuru, og så videre. Det var definitivt rom for mer historiefortelling, ettersom vi på slutten av Star Trek: Beyond fra 2016 fikk se U.S.S. Enterprise bli gjenoppbygd, men det nærmer seg et tiår nå, og det har vært lite bevegelse på denne fronten.

Det er tilsynelatende en veldig god grunn til dette, da det i en rapport fra Variety bemerkes at Paramount ønsker å bevege seg bort fra sin etablerte rollebesetning og i stedet dristig gå videre med en "frisk" film med nytt blod.

Det fremgår av informasjonen: "Håpet er å få en ny "Star Trek"-film, selv om studioet har gått bort fra ideen om å bringe tilbake Chris Pine, Zachary Quinto og resten av ensemblet fra J.J. Abrams' reboot."

Paramount har hatt varierende suksess med Star Trek -universet det siste tiåret, ettersom noen av Paramount+ -prosjektene har vært store suksesser, mens andre har vært svært mislikt. For å få et bevis på det, ta en rask tur til Star Trek: Section 31s Rotten Tomatoes-side... Med denne endringen i tankene er det uklart når vi neste gang får se Star Trek på det store lerretet.