Star Trek får en musikalsk episode i august

Som en del av San Diego Comic-Con -nyhetene har Paramount kunngjort at Star Trek vil få sin første musikalske episode siden Deep Space Nine -dagene. Episoden, som går under navnet Subspace Rhapsody, vil være en del av den siste og pågående sesongen av Star Trek: Strange New Worlds, og episoden vil debutere på Paramount+ 3. august 2023.

Vi er lovet en stramt koreografert episode med originale musikalske innslag som alle vil bli kombinert til "sesongens musikalske begivenhet". Nærmere bestemt skal det være 10 sanger med i episoden, i tillegg til en ny versjon av hovedtittelmelodien.

Du kan se traileren for episoden i tweeten nedenfor, og du finner også plakaten nedenfor.