Star Trek: Lower Decks avsluttes med den femte sesongen

Star Trek-fans har grunn til både å juble og gråte hvis de følger TV-serien Star Trek: Strange New Worlds og den animerte komedien Lower Decks. Variety melder at Strange New World blir fornyet for en fjerde sesong, mens Lower Decks i stedet avsluttes med en femte sesong. Her er hva produsent Alex Kurtzman og showrunner Mike McMahon hadde å si om sistnevnte serie, i håp om at tegneseriebesetningen fortsetter på nye eventyr i fremtiden :

"Vi har fortsatt håp om at Mariner, Boimler, Tendi, Rutherford og hele Cerritos-gjengen vil leve videre med nye eventyr også etter sesong 5. Selv om fem sesonger av en serie i disse dager virker som et mirakel, er det ingen overdrivelse å si at hvert sekund vi har brukt på å lage denne serien har vært en drøm som har gått i oppfyllelse."

Sesong 3 av Strange New Worlds har premiere i 2025, mens Lower Decks femte sesong sendes i høst.

Følger du disse Star Trek-seriene? Kommer du til å savne Lower Decks?