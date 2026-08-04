Star Trek: Om en måned vil det ikke lenger være mulig å spille Legends

Enda et spill går samme vei som dronten. Utvikleren Tilting Point har kunngjort at det kosmiske rollespillet Star Trek: Legends nå er i ferd med å bli avviklet, med en offisiell nedleggelse mindre enn en måned unna.

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Som bekreftet i et innlegg på Steam har prosjektet startet avviklingsprosessen, og neste trinn er fjerning fra digitale butikker 20. august, alt før prosjektet blir fullstendig tatt av nettet allerede 3. september.

«I dag må vi dele den vanskelige nyheten om at Star Trek: Legends skal avvikles.

«Som en del av denne prosessen vil Star Trek: Legends ikke lenger være tilgjengelig for nedlasting fra digitale butikker fra og med 20. august 2026. Spillere som allerede har lastet ned spillet før denne datoen, vil fortsatt kunne spille frem til 3. september 2026, da spillet offisielt vil bli tatt av nettet og ikke lenger vil være spillbart.»

Tilting Point utdyper dette valget slik: «Vi ønsker å takke hver eneste spiller som har vært med oss på denne reisen. Deres støtte, lidenskap, tilbakemeldinger og engasjement gjennom årene har betydd alt for teamet vårt.»

Det er ingen planer om å gjøre spillet tilgjengelig i en offline-versjon, noe som betyr at når 3. september kommer, vil du ikke lenger kunne få tilgang til spillet. Så hvis du har vært i tvil, har du rundt fire uker på deg til å prøve deg på det.