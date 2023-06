Star Trek: Resurgence

HQ

Jeg kan ærlig talt si at jeg vet veldig lite om Star Trek og alt rundt det. Det meste av det jeg kan har jeg lært gjennom The Big Bang Theory, og spørsmålet jeg stilte meg selv før jeg begynte var hvor mye kunnskap man trengte for å henge med i spillet. Det korte svaret på det er at du ikke trenger å kunne alt på forhånd, du lærer mye underveis og kan henge godt med selv uten noen spesielle forkunnskaper, men for å få mest mulig ut av dette er det nok en fordel om du er fan fra før.

Noe av det første man alltid legger merke til hver gang man gir seg i kast med et nytt spill er grafikken, og her er førsteinntrykket ikke særlig bra. Det er definitivt ikke et flott spill etter dagens standard, det både ser ut og føles som et Xbox 360-spill i de fleste henseender. Jeg forstår selvfølgelig at budsjettet man hadde å jobbe med ikke kan sammenlignes med større spill og det koster heller ikke som sådan, men jeg forventer likevel litt bedre enn dette, det er tross alt 2023 og ikke 2005.

Vi veksler mellom et par karakterer gjennom spillet, men de som helt klart er spillets hovedpersoner er kommandør Jara Rydek og offiser Carter Diaz. Jara er den første av de to vi blir kjent med. Hun er tilsynelatende svært kompetent med sterke lederegenskaper og har nylig blitt forfremmet til Stjerneflåten på U.S.S. Resolute fra Akademiet. Tidlig i spillet får hun mye press på seg og blir tvunget til å ta noen tøffe avgjørelser. Disse er ofte ganske ubehagelige, for eksempel om hun skal ofre flere personer for å redde én? Eller ofre én for å redde resten? Som sagt er det ingen enkle avgjørelser å ta, og alle valgene dine påvirker slutten, så du må tenke deg nøye om, for de moralske gråsonene er mange. Den andre hovedpersonen du spiller er offiser Carter Diaz, og gjennom hans rolle får vi et annet perspektiv på historien. Han har ikke så mye å gjøre med beslutningene som tas av Jara og resten av flåten, men oppholder seg hovedsakelig på nedre dekk der han utfører service og reparasjoner og flørter mye med kollegaen sin. Jara har helt klart det tyngste ansvaret av de to, og hun har også hendene fulle med å holde seg på god fot med alle andre på U.S.S. Resolute så godt som mulig og prøve å megle fred mellom rasene Hotari og Alydian (to helt nye raser i Star Trek-universet) som har havnet i en svært intens konflikt som nå risikerer å bryte ut i full krig, noe vi selvsagt ønsker å unngå. Som så mange ganger før kjempes det om verdifulle ressurser, og det viser seg vanskelig å dele byttet. Så det er opp til Jara og resten av flåten å prøve å forhindre at det bryter ut krig, og til stede under fredsforhandlingene er en svært populær og ikonisk figur.

Mellomsekvensene er mange og akkurat som resten av spillet ikke særlig pene, ansiktsanimasjonene er absolutt ikke særlig flatterende, det er stivt og uttrykksløst. Det fungerer ganske bra på en stiv gubbe som Spock som knapt beveger munnen i det hele tatt, men ikke så bra på andre figurer som faktisk prøver å formidle følelser i en eller annen form. I likhet med stemmeskuespillet er det synd at så sterke og interessante karakterer føles så livløse i fremføringen, det trekker dessverre ned helhetsinntrykket og gjør det vanskeligere å føle noe for dem.

Selv om jeg synes stemmeskuespillet til tider er like stivt som animasjonene, er det ikke til å stikke under en stol at karakterene er grunnleggende sterke og svært godt skrevet. Det er mye dialog i Star Trek Resurgence, og det er en god historie, så det er synd at stemmeskuespillerne ikke klarer å gi dem liv og personlighet. Det er generelt ujevnt, men det er litt for mange i ensemblet som leser replikkene utenat eller uten innlevelse, mens noen andre er tydelig godkjent. Da sier det seg selv at med all dialogen som spillet inneholder, blir det ganske fort slitsomt.

Det er ikke mye du trenger å spille aktivt, lange stunder kan jeg bare legge ned kontrolleren i sofaen og stort sett bare følge med på dialogen og det som skjer. Fra tid til annen trengte jeg også å trykke på ett av tre dialogvalg som dukker opp. Det er nok den mest passive spillopplevelsen jeg har hatt i hele mitt liv hvis jeg skal være helt ærlig, og uten å overdrive det minste var jeg akkurat slik i minst et kvarter. Tempoet er altså veldig lavt, og når det er interaksjoner av noe slag, er det som regel i form av raske tidshendelser eller at du kommer deg fra punkt A til B for å møte noen eller utføre en eller annen oppgave, avhengig av hvilken av karakterene du kontrollerer for øyeblikket. Ikke noe rart i seg selv, da det er veldig tydelig at det er historien og karakterene som er i fokus her, og resten er mer sekundært. Det er noen få øyeblikk der det faktisk er litt action, og du får til og med skyte litt, men de er ikke så hyppige som jeg hadde ønsket.

Star Trek i spillformat har ofte ikke vært synonymt med kvalitet, og dessverre er det heller ikke denne gangen noen hit. Historien er interessant, og karakterene er generelt fargerike og velskrevne. Det er imidlertid vanskelig å gi karakterene mer liv, og vi må dessverre finne oss i stive animasjoner og svakt stemmeskuespill. Hvis man i tillegg legger til at tempoet er altfor lavt og at det meste er veldig selvspillende, blir det ikke særlig bra. Følelsen er også at dette ikke er et spill som vil appellere særlig til de som ikke allerede er Star Trek-fans. Til syvende og sist vil jeg beskrive det som en ganske frustrerende opplevelse, mest fordi jeg ikke klarer å riste av meg følelsen av at dette kunne vært veldig bra, men at det var bortkastet. Det er ikke dårlig på noen måte, men samtidig tar det aldri av.