Star Trek: Resurgence lanseres neste måned

Utvikleren Dramatic Labs har offisielt kunngjort utgivelsesdatoen for det kommende narrative eventyrspillet Star Trek: Resurgence. Spillet lanseres på PC (via Epic Games Store), PlayStation 4 og 5, Xbox One og Xbox Series den 23. mai.

Når det gjelder hva dette handler om skal Star Trek: Resurgence fortelle en original historie satt i tiden like etter The Next Generation. Historien dreier seg om to karakterer, førstestyrmann Jara Rydek og ingeniør Carter Diaz, og ser dem navigere seg gjennom et mørkt mysterium som forbinder to sivilisasjoner som er på randen av krig.

Spillet vil også inneholde ulike opptredener fra ikoniske Star Trek-karakterer, og vil be spilleren om å ta en rekke dialogvalg for å avgjøre utfallet ulike scenarioer.

Ta en titt på traileren for spillet nedenfor.