Star Trek-skuespillerinnen Patti Yasutake har gått bort

Skuespillerinnen Patti Yasutake, som spilte sykepleier Alyssa Ogawa i Star Trek: The Next Generation gikk bort mandag etter en kamp mot kreft. She returned to her character as Alyssa later in the films Star Trek Generations and Star Trek: First Contact og hadde sist en birolle i Beef hvor hun spilte Amy Lau.

Patti Yasutake ble 70 år gammel. Våre tanker går til hennes familie i denne tiden.

Takk, The Hollywood Reporter.