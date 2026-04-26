Star Trek: Strange New Worlds sesong 4 har premiere i sommer

Paramount har bekreftet at den fjerde sesongen av Star Trek: Strange New Worlds har premiere 23. juli, og at nye episoder vil bli sendt ukentlig frem til slutten av september. Med andre ord er det på tide for alle oss Trekkers (eller Trekkies) å ta på oss romdraktene og gjøre oss klare for warpfart.

Etter den nye teaseren å dømme, som du kan se nedenfor, vil denne fjerde sesongen ha en litt mørkere og mer alvorlig tone enn tidligere. Selv om den også vil fortsette med sine litt schizofrene, men sjarmerende konsepter som av og til snur alt på hodet.

Det blir totalt ti episoder, og den vil gi mange av oss en god grunn til å stikke av fra sensommersolen til fordel for den minst like varme tilværelsen i verdensrommet.

