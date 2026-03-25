Star Trek: Voyager - Across the Unknown er et uvanlig spill som jeg ikke hadde store forventninger til. Det er ikke et spill som vil blåse deg av banen med storbudsjettgrafikk. Det er snarere et velutviklet indiespill med hjerte og sjel. Oppdraget ditt er å finne veien tilbake til jorden etter at noe har gått galt og U.S.S. Voyager har blitt fraktet langt ut i galaksen. Du og mannskapet ditt ender opp i det som kalles Delta-kvadranten. Hvis du liker Star Trek-universet og ville ha tatt andre valg enn kommandør Kathryn Janeway gjorde i TV-serien Star Trek: Voyager, er dette spillet for deg. Historien er den samme, og etter at du har blitt transportert, oppdager du at det vil ta deg og mannskapet ditt 70-75 år å komme hjem igjen. Den tiden må du og mannskapet ditt bruke godt, slik at dere klarer å takle alle utfordringene og farene i denne delen av galaksen.

Opplæringen gjør en ganske grei jobb med å forklare hvordan du spiller.

Til å begynne med er eventyret ganske enkelt, med få avgjørelser og valg du må ta. Etter hvert øker antallet valg du kan ta i dialogen, og måtene du kan fullføre oppdragene på. Du har et ressurssystem som bestemmer hva du kan gjøre, og et konstruksjonssystem på romskipet ditt. For å overleve må du bygge opp romskipet ditt ved hjelp av et system som minner om det vi ser i XCOM 2. I tillegg må du forske på ny teknologi, sørge for at mannskapet har det bra, og utvikle nytt utstyr. Det hele minner meg ganske mye om kampanjeaspektet i Firaxis' XCOM-serie og også FTL. Forskjellen her er at du også reiser til ulike randomiserte solsystemer, leter etter ressurser og transporterer mannskapet ditt til planeter for ulike oppdrag. Du kan imidlertid ikke påvirke hva mannskapet ditt tar med seg på oppdraget, men velger i stedet ut fra rang og evner. Mannskapet ditt kan også knyttes til bestemte bygninger for å forbedre funksjonaliteten deres.

Jeg synes oppdragene er interessante fordi de krever at du velger personell som utfyller hverandre. Hvis personene du sender ned til planeten eller andre steder har de samme evnene, kan det av og til være vanskelig å finne løsninger i alle situasjoner. Det betyr imidlertid at begge figurene kan løse en situasjon samtidig. Oppdragene går ut på at du blir presentert for fire eller flere scenarier via tekst og bilder. For å håndtere hver situasjon må du velge riktig person med evner som gir en løsning. Deretter genereres et tilfeldig resultat. Hvis ferdighetene er for lave, er det en risiko for at du ikke klarer å håndtere situasjonen. Selv en karakter med betydelige bonuser kan mislykkes, noe som betyr at hvert valg er viktig. Du blir ofte presentert for flere løsninger for hver situasjon, og disse gir ulike belønninger hvis karakteren din lykkes. Avhengig av valgene du tar, kan den endelige situasjonen også påvirke historien noe. Det er et system som fungerer, selv om det blir noe repetitivt etter hvert. Helter kan også dø i dette spillet, noe som er verdt å ha i bakhodet.

Dette er en annonse:

Dine evner, ferdigheter og andre faktorer vises på en måler. Pilen beveger seg deretter over hele måleren, uansett farge, og avhengig av hvor den lander, lykkes eller mislykkes du. Det finnes også andre farger som indikerer om du har overgått forventningene eller ikke.

Jeg synes spillet som helhet byr på en ganske god blanding av historiefortelling, nostalgi og spillelementer. Siden det er basert på TV-serien, har du muligheten til å ta valg som originalbesetningen aldri gjorde. Det er veldig trofast mot kildematerialet, og det er ofte en grunn til at visse avgjørelser du kan ta, ikke ble tatt i TV-serien. Dette er et spill som spør deg: "Hva skjer hvis jeg gjør dette i stedet? Du kan selvfølgelig også gjenoppleve TV-serien og ta de samme valgene. Selv de episke romslagene er interaktive i denne tittelen. Du velger en gruppe helter som gir deg evner. Deretter kan du gi kommandoer til romskipet ditt, selv om du ikke har direkte kontroll over det mens kampene pågår. Du velger mål, beordrer skipet ditt til å forsvare seg, og bestemmer hvilke av fiendens systemer du skal skyte på. Det ligner på systemene i FTL, men i full 3D, omtrent som kampene i Galactic Civilization IV.

Det er selvfølgelig mye å sette pris på, men det er også aspekter av noe manglende kvalitet. Spillet har svært lite stemmeskuespill, og det merkes godt. Hvis du ikke har sett TV-serien, er det ikke sikkert du har stemmene deres i hodet mens du spiller dette. Det som er der, er stemmeskuespillere som forteller om opplevelsene under reisen når du besøker en ny gruppe stjernesystemer. Jeg liker dette veldig godt, og skulle gjerne ha sett mer av det gjennom hele eventyret. Selv om musikken er flott, savner jeg litt dramatisk stemmeskuespill. Det er slike ting som viser at dette er et indiespill. Jeg vil imidlertid understreke at jeg fortsatt liker det som tilbys.

Stjernesystemene er vakre, og du kan besøke dem alle. Du kan skanne alle himmellegemene for å finne ut hva du vil oppdage på hver planet.

Dette er en annonse:

Hvis du er en fan av Star Trek, har du sannsynligvis allerede kjøpt dette når denne anmeldelsen skrives, men hvis du ikke har gjort det, vil jeg gjerne gi det en hyllest. Til tross for tydelige budsjettbegrensninger, er det oppslukende, spennende og lar deg gjenoppleve den vanskelige reisen med kjente og nye karakterer. Det er dessverre lenge siden jeg så Voyager, men jeg husker fortsatt flere situasjoner der jeg lurte på hva som ville ha skjedd hvis jeg hadde gjort ting annerledes. Selv om valgene ikke alltid er radikalt annerledes, er de forskjellige nok til å skape spennende situasjoner. Et typisk eksempel er hvis du velger å inkorporere Borg-teknologi i stjerneskipet ditt. Hvis du velger å gå den vitenskapelige og teknologiske veien, innebærer det både fordeler og risiko.

Grafisk og teknisk er dette spillet helt akseptabelt. Du vil ikke bli behandlet på de visuelle godbitene du er vant til i storbudsjetttitler. Men jeg synes likevel at designet av verdenen, karakterene og andre elementer selger illusjonen av en interaktiv TV-serie. Musikken er også av ypperste klasse, med både feiende flotte stykker, rolig musikk og sekvenser uten musikk i det hele tatt. Det er ikke noe revolusjonerende, men det gjør jobben. Jeg har ikke støtt på noen nevneverdige tekniske problemer eller bugs. Det eneste jeg har opplevd er at enkelte cutscener laster inn litt sakte i enkelte tilfeller.

Broen vises vanligvis under deler av historien. Da kan du stille spørsmål, snakke med mannskapet og prøve å ta de riktige beslutningene.

Det nedlastbare innholdet er litt av en blandet pose. Det inkluderer fem virkelig utfordrende oppdrag, to karakterer du kan rekruttere og tre ganske kraftige teknologier. Jeg var så heldig å få teste hele pakken, inkludert dette innholdet. Etter min mening er det nesten et must. Selv om det kanskje ikke er spesielt fristende å kjøpe, synes jeg det er bra innhold. Det gir deg faktisk mer å samhandle med og gjøre i spillet. Bortsett fra dette er det et ganske omfattende spill som tok meg omtrent 15-20 timer å fullføre. Jeg var ganske fornøyd, men så gjenspillingsverdien nesten umiddelbart. Du kan ha gått glipp av å rekruttere helter og gjøre ting annerledes. Det er ikke helt klart hvordan du skal rekruttere alle heltene. Så du kan lett gå glipp av å ta dem med på reisen.

Hvis du liker Star Trek, er det vanskelig å ikke anbefale dette til deg. Det er et skarpt spill med problemer som ofte kan tilskrives tittelens budsjett. Det kan bli noe repeterende fordi strategiaspektet egentlig ikke tilbyr mye variasjon i oppsettet. Det du gjør i det første solsystemet, gjør du - med få unntak - også i de senere stjernesystemene. Til tross for dette synes jeg likevel det er et kompetent produkt og kanskje et av de beste spillene i Star Trek-universet jeg har hatt gleden av å teste. Jeg tror imidlertid det er vanskelig å anbefale det til folk som ikke liker universet. En stor del av appellen er avhengig av at du har sett TV-serien og er kjent med karakterene, teknologien og mye mer. Hvis du ikke er interessert i Star Trek, tror jeg ikke du vil sette full pris på dette, men hvis du, som meg, liker universet, er det ganske mye å sette pris på ved denne tittelen. Hvis du elsker Star Trek, kan du nok legge til en stjerne til i vurderingen.

Romskipskampene er automatiske, selv om du kan gi kommandoer til romskipene dine.