Star Trek: Voyager - Across the Unknown kunngjort for konsoller og PC

Utgiver Daedalic Entertainment og utvikler GameXcite har avslørt Star Trek: Voyager - Across the Unknown, et enspiller-spill der spillerne tar på seg rollen som kaptein på stjerneskipet U.S.S. Voyager. Spillet ser ut til å følge premissene fra TV-serien, der spilleren får i oppgave å lede Voyager hjem etter å ha strandet i en fjern kvadrant på den andre siden av galaksen. Det vil imidlertid også være "hva-hvis"-scenarier som avviker fra seriens opprinnelige historie. Daedalic beskriver prosjektet som følger :

"Star Trek Voyager utspiller seg om bord på U.S.S. Voyager og dypt inne i de uutforskede delene av Delta-kvadranten: Across the Unknown inviterer spillerne til å gjenoppleve - og redefinere - det legendariske stjerneskipets reise tilbake til jorden. Spillet blander utforskning, skips- og ressursstyring, roguelite-elementer og meningsfylte valg. Opplev dynamikken i mannskapet og en ny vri på et elsket sci-fi-univers - med hva-hvis-scenarioer som åpner for nye muligheter."

Star Trek: Voyager - Across the Unknown er planlagt for Playstation 5, Xbox Series X/S, Switch 2 og PC, men ingen utgivelsesdato er kunngjort ennå. En første trailer er tilgjengelig nedenfor.