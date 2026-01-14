Star Trek: Voyager - Across the Unknown som lanseres i februar, får en Switch 2-versjon

Gode nyheter, Star Trek fans! Utgiveren Daedalic Entertainment og utvikleren gameXcite har delt tonnevis av ny informasjon om det kommende prosjektet Star Trek: Voyager - Across the Unknown, detaljer som inkluderer den faste utgivelsesdatoen, en ny planlagt plattform, forhåndsbestillinger, tilgjengelige demoer og mer.

For det første vil spillet lanseres 18. februar, og ikke bare på PC, PS5 og Xbox Series X/S, men nå også på Nintendo Switch 2. Den kommende tittelen vil få en samtidig lansering på hver av disse plattformene, og hvis du er interessert i å få en smakebit av handlingen for å se om dette spillet er noe for deg, er den gode nyheten at en demo nå er tilgjengelig på PS5 og Xbox Series X / S, som er en oppdatert versjon av den for øyeblikket tilgjengelige PC-en. Switch 2-brukere vil få tilgang til denne demoen "snart".

Utover dette har forhåndsbestillinger av spillet nå åpnet på alle plattformer, hvis du vil registrere din interesse tidlig og på forhånd, og det er også bekreftet at det vil bli tilbudt en Deluxe Edition som inkluderer "nye oppdrag, nye rekrutterbare helter og kraftige teknologier hentet fra viktige møter med romvesener i Delta-kvadranten."

Når det gjelder hva dette spillet ser ut til å tilby, vil det se spillerne slippe seg inn i kapteinsetet i U.S.S. Voyager og få i oppgave å dristig gå dit ingen har gått før i Delta Quadrant. Det er et spill med ressurs- og skipsadministrasjon, utforskning, beslutningstaking, og alt mens du arbeider med roguelite-elementer og meningsfulle valg. I møte med det ukjente kan dette naturligvis føre til noen vanskelige dilemmaer som må løses.

Kommer du til å sjekke ut Star Trek: Voyager - Across the Unknown neste måned?