Star Trek-stjerne går til The Witcher: Blood Origin

I april fikk vi den skuffende beskjeden om at Jodie Turner-Smith ikke får tid til å være med i Netflix sin The Witcher: Blood Origin-serie likevel, men det stopper ikke serien fra å ha meget talentfulle damer i seg.

Som en påminnelse på at WitcherCon er den 9. juli har Netflix annonsert at Michelle Yeoh (kjent for blant annet Star Trek: Discovery, Guardian of the Galaxy Vol. 2 og Tomorrow Never Dies) skal spille Scían, den siste gjenlevende sverd-alven i en nomadestamme som vil "endre skjebnen til kontinentet", i The Witcher: Blood Origin. Forhåpentligvis betyr dette at vi får se henne i aksjon på fredag.