Står vi overfor en ekte konsollkrise?

Hvis vi går tilbake til generasjonen som startet med Dreamcast viser Wikipedia at det ble solgt rundt 210 millioner konsoller (Dreamcast, PlayStation 2, Gamecube og Xbox) - ytterligere forsterket av 235 millioner solgte Nintendo DS og PSP. Den påfølgende generasjonen vokste dette betydelig til 273 millioner konsoller (Xbox 360, PlayStation 3 og Wii), noe som er den største generasjonen noensinne når det gjelder konsollmaskinvare. Kanskje til og med den beste når det gjelder spill, priser og hvordan markedet fungerte - men det er en annen historie.

Den siste generasjonen (Wii U, PlayStation 4 og Xbox One) var imidlertid mye tøffere, og det ble bare solgt 189 millioner konsoller. Kanskje falt dette sammen med fremveksten av PC-en som et enormt populært format som mot slutten av epoken ble en standard for spilling, som særlig Microsoft, men også Sony etter hvert begynte å støtte med sine eksklusive produkter. Generasjonen var også tøff for de bærbare formatene, og PS Vita ble en flopp, og Nintendo 3DS ble Nintendos minst solgte bærbare format noensinne, til og med mindre enn Game Boy Advance, som ble erstattet av Nintendo DS etter bare tre år på markedet. Men til tross for dette ble det solgt rundt 90 millioner PS Vita og Nintendo 3DS.

Den beste generasjonen noensinne? Muligens, faktisk.

Den neste generasjonen, den nåværende, vil imidlertid være vanskeligere å kvantifisere, ettersom Switch er en hybridkonsoll som har fanget Nintendos bærbare publikum samtidig som den også fungerer som en fast konsoll. Inkludert den er det solgt rundt 212 millioner konsoller, mens PlayStation 5 og Xbox Series S/X utvilsomt vil selge mange millioner flere. Så for øyeblikket er det solgt rundt 22 millioner flere konsoller enn forrige generasjon, men som sagt hadde vi også 90 millioner bærbare enheter.

Poenget mitt er at det er vanskelig å hevde at salget av dataspillmaskinvare øker. Om noe ser det ut til å falle, og hvis vi sammenligner det med bare PlayStation og Xbox - som begge får omtrent de samme spillene, mens Switch er litt på utsiden med et stort sett separat tilbud - blir det enda tydeligere hvordan veksten uteblir. Da går vi fra 179 millioner (PS2/Xbox) til 172 millioner (PS3/X360) og 175 millioner forrige generasjon til rundt 71 millioner i dag, der fremfor alt Xbox Series S/X, men også PlayStation 5 ligger bak sin forgjenger.

Microsofts Xbox Series X henger godt etter forgjengeren når det gjelder salg, men PlayStation 5 henger også etter.

Nå kommer det stadig flere rapporter fra flere deler av verden om at det ikke står helt bra til med konsollsalget. At Nintendo sakker akterut er kanskje ikke så rart med tanke på at "alle" har en Switch som heller ikke får noen nye spill lenger, mens en ny enhet offisielt venter rundt hjørnet. Men Xbox-salget er i stor grad stoppet, mens Microsoft ser ut til å ha store problemer med å kommunisere en ny, tydelig strategi, og forklare hvordan dette kommer gamerne til gode, noe som føles desto mer alarmerende. Og at Sony annonserte at de setter PlayStation VR2-produksjonen på pause og kraftig reduserte sine egne salgsforventninger med fire millioner enheter forleden måned, og likevel bommet litt på det reviderte målet, samtidig som de hevdet at de forventer at salget vil fortsette å falle, er heller ikke et sunt tegn. Kombinert med faktiske rapporter om hvor mye salget har avtatt (senestfra Storbritannia, der PlayStation 5 har falt med over 25 % siden april 2023 og Xbox har falt med i underkant av 25 %), kan vi faktisk snakke om en krise for videospillverdenen.

Noen vil kanskje spotte og påpeke at PlayStation 5 har solgt nesten like mye som PlayStation 4 hadde på samme tid, og de ville ha rett. Men å være det bestselgende PlayStation-formatet er neppe det Sony håpet på, og faktum er at PlayStation og Xbox deler spill og er tettere beslektet enn fansen sannsynligvis ønsker å tro. Hvis Xbox taper, vil det være mindre lønnsomt å lage dyre spill hovedsakelig for konsollene i dette segmentet, og hvis PlayStation også slipper ballen, vil det være veldig vanskelig.

Tidligere kunne en hel trilogi med store spill utgis på en enkelt konsoll, noe som nå anses som umulig utenfor Call of Duty.

Det blir dyrere og mer komplisert å utvikle spill. Vi er allerede i en situasjon der det praktisk talt tar en hel generasjon å utvikle et spill, så mange studioer satser bare på å gi ut en enkelt tittel denne generasjonen. Å få en hel trilogi inn i ett enkelt format som med Gears of War, Mass Effect eller Resistance er noe vi bare kan glemme i dag. Og for serier som Grand Theft Auto og The Elder Scrolls ser det ut til å ta så mye lenger tid enn en generasjon at vi sannsynligvis kan glemme at The Elder Scrolls VII eller Grand Theft Auto VII kommer på PlayStation 6 eller hva nå Xbox-ekvivalenten kommer til å hete.

"Kjøp flere studioer da", tenker kanskje noen. Dette er selvfølgelig å sette ting på spissen, men store spill i dag koster ofte hundrevis av millioner å utvikle og markedsføre. Bare noen få utgivere har den kapasiteten, og spillene må være fullstendig tilpasset for å være minst mulig støtende og fokusgruppetestet. Det tas ingen risiko, og det må finnes flere måter å tjene penger på enn bare spillsalg. Det er rett og slett ikke nok.

Kommer Grand Theft Auto VII til PlayStation 6, eller må vi vente til PlayStation 7? Spørsmålet er vel berettiget å stille.

Antallet potensielle konsollkjøpere krymper, budsjettene vokser og utviklingen tar lengre og lengre tid. Det er lett å se at det er en ligning som ikke helt går opp. PC har rett og slett blitt en helt nødvendig brikke i puslespillet - og gir oss samtidig muligheten til å ha et format som får alt eksklusivt til PC i første omgang, men også alle multiformatspill i sine beste versjoner, samt de eksklusive spillene fra Microsoft og Sony - igjen i sine beste versjoner.

En annen ting som er vanskelig å avfeie er prisen på konsoller. Tidligere generasjoner har sakte, men sikkert falt i pris, og etter fem-seks år har du kunnet kjøpe en PlayStation 3 eller Xbox 360 for rundt 149 dollar. I forrige generasjon begynte det imidlertid å svinge, og selv om det har vært midlertidige kampanjer, nådde PlayStation 4 og Xbox One generelt et bunnivå på rundt 249 dollar. Men selv det er betydelig bedre enn i dag, der konsollprisene i stedet har økt ganske mye, spesielt i Europa. Dette betyr at det etter tre år med den nåværende generasjonen faktisk er langt dyrere å skaffe seg en ny konsoll enn det motsatte.

Akkurat nå burde salget være på sitt høyeste, men som sagt, det faller i stedet. Hvis konsollene hadde kostet maksimalt halvparten så mye, hadde situasjonen selvsagt vært en annen. Det skal imidlertid sies at PlayStation 5 og Xbox Series X begge faktisk er ganske kraftige enheter på en måte som verken PlayStation 4 eller Xbox One var da de kom (og da PlayStation 3 og Xbox 360 ble lansert, var ikke PC-markedet like modent og overlegent som i dag). At de er dyrere med tanke på hvordan markedet har utviklet seg, er derfor logisk, men det virker ikke som om den høyere ytelsen er noe som faktisk lønner seg, og kanskje det hadde vært fornuftig å gå for noe mindre?

I dag finnes det bærbare PC-konsoller som kan kjøre både God of War og Halo.

Så når vil dette snu, eller er videospill slik vi kjenner dem i dag døde? Det har jeg dessverre ikke noe godt svar på. Det som er klart, er at noe må vike. Stadig dyrere spillutvikling krever åpenbart høyere spillsalg, og høyere spillsalg krever flere solgte konsoller.

En ikke helt urimelig gjetning er at vi på kortere sikt enn du kanskje tror, vil få konsoller fra Microsoft og Sony som er betydelig mer PC-lignende enn de allerede er. Dette vil gjøre det mulig for dem å tilby både lavere og høyere ytelse, og vi vil kanskje til og med se dem lansere egne spilltjenester for PC-en. Microsoft har allerede det, men Microsoft Store er ganske grunnleggende utover å tjene som Game Pass hjem. Kanskje Microsoft og Sony kan lansere en butikk sammen og ta opp kampen med Steam? Å bare fortsette som i dag tror jeg rett og slett ikke er mulig i en generasjon til, noe må endres, men hva?