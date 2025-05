Star Wars Battlefront 3 er sannsynligvis langt unna, sier tidligere DICE-utvikler

HQ

Det en gang så sterkt kritiserte Battlefront II har hatt noe av en renessanse i det siste, med en voksende spillerbase og en merkbar økning i interessen for serien. Denne fornyede oppmerksomheten kan delvis krediteres suksessen til Andor, og selvfølgelig den årlige 4. mai-feiringen.

Til tross for oppsvinget har en tidligere DICE-utvikler presisert at en tredje del i serien for øyeblikket ikke er under utvikling. En stor del av dette skyldes kontroversen Battlefront II møtte ved lanseringen på grunn av mikrotransaksjonene - eller "overraskelsesmekanikkene", som EA forsøkte å omdøpe dem til.

"Jeg forventer ikke at Battlefront 3 blir kunngjort på slutten av dette rallyet, men generelt, ja, jeg tror det er folk som snakker om det."

Mats Holm påpekte også at det kanskje største hinderet for et nytt Battlefront-spill er det faktum at det opprinnelige utviklingsteamet for lengst har blitt spredt for alle vinder. Mange av nøkkelpersonene er ikke lenger hos DICE eller EA.

"Vi spredte oss over alt. Noen gikk til Ubisoft, noen ble uavhengige, noen til King, Avalanche, Star Stable, Paradox, Starbreeze, Mojang, for å nevne noen. Noen forlot Stockholm for å begynne i spillselskaper i utlandet også."

Så selv om fansen igjen hever stemmen på nettet og ber om en ny del - med Andor-skuespilleren Muhannad Ben Amor til og med chiming i - er oddsen for at EA og DICE starter arbeidet med Battlefront III fortsatt ekstremt slank.

Vil du se Battlefront III utviklet av DICE?