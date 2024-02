Star Wars: Battlefront Classic Collection gjenoppliver de beste kampene i galaksen langt, langt borte den 14. mars.

Få titler i Star Wars-universet har blitt like godt mottatt som Star Wars Battlefront-serien. I dette tilfellet snakker vi ikke om EA og DICE, men om Pandemic Studios på begynnelsen av 2000-tallet. Vel, snart kan du gjenoppleve disse kampene alene, sammen med en venn i co-op eller med opptil 64 spillere online takket være Aspyr, som har tatt med begge spillene i Star Wars: Battlefront Classic Collection.

Denne samlingen inneholder, i tillegg til de to spillene, alt tilleggsinnholdet som kom ut i sin tid, og et par nye tillegg til denne versjonen: Kit Fisto som spillbar helt og Jabba the Hutts palass som kamparena.

Så ta på deg Stormtrooper- eller Clone Trooper-uniformen og gjenopplev to Star Wars-klassikere fra 14. mars på PC, Switch, PlayStation og Xbox.