Star Wars: Battlefront er det mest solgte Star Wars-spillet i USA gjennom tidene

Som du sikkert vet, var det i går den offisielle Star Wars-dagen (May the Fourth), som som vanlig ble feiret på ulike måter. Circana-sjef og analytiker Mat Piscatella ønsket ikke å bli utelatt, så han benyttet også anledningen til å markere dagen og delte en spennende avsløring.

Piscatella er den personen som har absolutt best oversikt over amerikansk spillsalg, og i den anledning avslørte han at Star Wars: Battlefront fra 2015 , utviklet av det svenske studioet DICE, fortsatt er det mest solgte Star Wars-spillet gjennom tidene. Det var elsket helt fra lanseringen, mens den mer påkostede oppfølgeren klarte seg mye dårligere på grunn av en rekke tvilsomme avgjørelser fra EA, som for eksempel å inkludere både loot boxes og visse "pay-to-win"-mekanikker. I dag er imidlertid den andre delen mye mer populær, etter at Dice fikset feilene, men EA ser ut til å foretrekke å glemme at de eksisterer, og så vidt vi vet, er det ikke engang snakk om et tredje spill.

Star Wars Jedi-spillene er blant de mest solgte titlene de siste årene og har utgjort en alvorlig utfordring for Battlefront, men de har ikke helt overgått det ennå, selv om både Star Wars Jedi: Fallen Order og Star Wars Jedi: Survivor rangerer høyt på listen.

Du kan sjekke ut hele listen i Piscatellas Bluesky-innlegg nedenfor for å se hvilke som er de ti bestselgende Star Wars-spillene i USA.