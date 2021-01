Du ser på Annonser

Mellom den 14. og 21. januar var Star Wars Battlefront II nå gratis på Epic Games Store, og dette ble en enorm suksess både for selskapet og ivrige spillere.

Electronic Arts kan nemlig avsløre at Star Wars Battlefront II ble lastet ned over 19 millioner ganger på Epic Games Store i gratisperioden. Dermed kan man trygt si at det fortsatt er fullt mulig å kose seg med fulle servere i det over tre år gamle spillet.